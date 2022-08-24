В Новосибирске женщина подобрала в магазине чужой кошелек и забрала с собой

В Новосибирске женщина подобрала в магазине чужой кошелек и забрала его с собой. Фото: Кадр из видео\ГУ МВД по НСО

В Новосибирске женщина подобрала в магазине чужой кошелек и забрала его с собой. Инцидент произошел на улице Владимировской во вторник, 16 августа. Сейчас ее ищет полиция.

Решившая присвоить чужое добро сибирячка попала на камеру видеонаблюдения в магазине. На кадрах ролика видно, как она забрала забытый другим покупателем на торговом лотке кошелек, и направилась к кассам, попутно проверяя содержимое.

Всех, кто знает эту женщину или располагает другой информацией о ней, просят обращаться по телефонам: +7 (383) 2322111, 2322096, +79139890077. Конфиденциальность гарантируется.

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