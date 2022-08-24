Фасады домов возле Монумента Славы в Новосибирске отремонтировали в стиле 50-х

Строители отремонтировали фасады домов, сохраняя архитектурные особенности зданий и их первоначальный облик. Фото: кадр из видео

В Новосибирске заканчивается капремонт домов на улице Пархоменко у Монумента Славы. Рабочим осталось только обновить фасады, сохраняя архитектурные особенности зданий и их первоначальный облик.

— Этот микрорайон особенный, дома построены в 40-х-50-х годах. Именно с них в 2015 году началась региональная программа по ремонту многоквартирных домов, — сообщил мэр Анатолий Локоть. — С 2016 по 2019 годы в этих домах отремонтировали все внутренние коммуникации, а в текущем году завершится отделка фасадов.

Сейчас строители приводят в порядок цоколи, меняют козырьки над входами в подъезды и закрепляют кабель-каналы. По словам подрядчика, ремонт завершится в начале ноября 2022 года.

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