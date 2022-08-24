В новосибирском колледже для айтишников открыли новые мастерские

В Новосибирском политехническом колледже откроют новые мастерские для студентов-айтишников. Фото: Правительство НСО

В Новосибирском политехническом колледже откроют новые мастерские для студентов-айтишников. Об этом рассказали в областном правительстве.

— Принято решение с сентября 2023 года увеличить количество бюджетных мест в колледжах региона на IT-специальности, как минимум на 250 мест к 500 мест. Мастерские, которые открыты сегодня в политехническом колледже, оснащены в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы», — сообщили в правительстве.

Всего в этом году в регионе планируется открыть 12 новых мастерских для самых разных отраслей: от хлебопечения до промышленной робототехники. На эти цели направлено порядка 60 миллионов рублей.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске самым дорогим вузом для поступающих на IT стал НГУ. Там цена за обучение по направлениям прикладная математика и информатика и математика и компьютерные науки составляет 177 тысяч рублей за год, а по направлению информатика и вычислительная техника — 195 тысяч рублей за год

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