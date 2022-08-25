Погода в Новосибирске на 25 августа 2022 года: тепло до +25

В Новосибирске снова будет тепло. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 25 августа 2022 года: пока что продолжаются теплые деньки. Ночью температура составит +8…+10 градусов, а днем потеплеет до +23…+25.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 метров в секунду, — передают метеорологи Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области местами температура поднимется до +13, в приземном слое заморозки до 0, -1. Днем тепло повысится до +22…+27. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков, днем по северу местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром местами туманы.

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