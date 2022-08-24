В Новосибирске прокуратура добилась лекарств для больной девочки

В Новосибирске прокуратура добилась выделения лекарств для девочки, страдающей муковисцидозом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске прокуратура добилась выделения лекарств для девочки, страдающей муковисцидозом (заболевание, поражающее жизненно важные органы). Препарат «Пульмозим», который девочка должна принимать регулярно, она не получала с марта этого года. Хотя его обязаны выдавать ей по закону как стоящей на учете. В 2022 году всего девочка должна получить 120 упаковок.

— По результатам проверки, прокурор района подал иск в суд заявлением в защиту интересов и прав ребенка-инвалида с требованиями полностью обеспечить девочку лекарствами, а также взыскать моральный вред и компенсировать расходы родителям ребенка, которые были вынуждены покупать лекарство сами, — рассказали в прокуратуре.

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал минздрав выполнить их. Часть требований минздрав уже выполнил: с 24 августа девочке начали выдавать лекарство.

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