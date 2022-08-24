В Новосибирске мотоциклист влетел в «Рено»

Мотоциклист не справился с управлением. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В Новосибирске мотоциклист не справился с управлением и влетел в автомобиль «Рено». Произошло ДТП вечером в среду, 24 августа, на улице Большевистской.
— 42-летний водитель за рулем автомобиля «Рено» двигался по улице Большевистская в сторону улицы Взлётная. Также в попутном направлении двигался 28-летний мотоциклист. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в «Рено», — рассказали в городском ГИБДД.
Пострадавшего в ДТП мотоциклиста доставили в больницу.
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