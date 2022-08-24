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Общество24 августа 2022 14:56

В Новосибирске бабье лето в 2022 году начнется с 30-градусной жары

Долгожданное потепление сменит холода
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске в 2022 году бабье лето порадует сибиряков 30-градусной жарой.

В Новосибирске в 2022 году бабье лето порадует сибиряков 30-градусной жарой.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске в 2022 году бабье лето порадует сибиряков 30-градусной жарой. Долгожданные теплые деньки придут на смену холоду и дождям, которые стояли в регионе последние недели.

— 2 сентября в Новосибирской области ожидается потепление вплоть до +32 градусов. Погода при этом будет облачной, возможен небольшой дождь, — сообщает сервис gismeteo.

По прогнозам Яндекс. Погоды, в первую осеннюю неделю температура воздуха в Новосибирской области будет держаться в пределах 16-22 градусов тепла.

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