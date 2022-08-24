В Новосибирске нашли поджигателя припаркованного на улице Кирова автомобиля

Машина вспыхнула на парковке по улице Кирова 12 августа. Фото: АСТ-54
В Новосибирске задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля. Речь идет о вспыхнувшей на парковке по улице Кирова «Ниве». Произошло ЧП 12 августа. По сообщению полиции, ущерб составил 750 тысяч рублей.
— Камеры видеонаблюдения зафиксировали поджег. Подозреваемый облил автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся с места преступления. Вскоре машина загорелась, — рассказали в региональном МВД. — Полицейские вычислили пути отхода подозреваемого и установили его местожительства. Мотивом преступления мог стать конфликт сожительницы подозреваемого с потерпевшим.
Мужчина в поджоге сознался. Дело возбудили по статье 167 УК РФ за умышленное уничтожение чужого имущества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.
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