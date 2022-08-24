В Новосибирске нашли поджигателя припаркованного на улице Кирова автомобиля

Машина вспыхнула на парковке по улице Кирова 12 августа. Фото: АСТ-54

В Новосибирске задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в поджоге автомобиля. Речь идет о вспыхнувшей на парковке по улице Кирова «Ниве». Произошло ЧП 12 августа. По сообщению полиции, ущерб составил 750 тысяч рублей.

— Камеры видеонаблюдения зафиксировали поджег. Подозреваемый облил автомобиль легковоспламеняющейся жидкостью и скрылся с места преступления. Вскоре машина загорелась, — рассказали в региональном МВД. — Полицейские вычислили пути отхода подозреваемого и установили его местожительства. Мотивом преступления мог стать конфликт сожительницы подозреваемого с потерпевшим.

Мужчина в поджоге сознался. Дело возбудили по статье 167 УК РФ за умышленное уничтожение чужого имущества. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске сгорел припаркованный автомобиль на улице Кирова

Огонь потушили пожарные (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер