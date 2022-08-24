В Новосибирске на маршрут № 96 выйдут новые автобусы

В Новосибирске на автобусный маршрут № 96 выйдут новые машины.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске на автобусный маршрут № 96 выйдут новые машины. Они будут курсировать от остановки Цветущая Плющиха до улицы Саввы Кожевникова. В мэрии города рассказали, с чем связаны такие перемены.
— Это связано с расторжением договора об организации регулярных перевозок с перевозчиком, ранее обслуживавшим этот муниципальный автобусный маршрут, — пояснили в муниципалитете.
Новые автобусы будут оборудованы двигателями на газомоторном топливе, у них будет низкий пол и аппарель, а также бескондукторная система оплаты проезда, камеры видеонаблюдения и кондиционер салоны и кабины водителя.
Ходить автобусы начнут уже 27 числа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер