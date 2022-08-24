В Новосибирске на маршрут № 96 выйдут новые автобусы

В Новосибирске на автобусный маршрут № 96 выйдут новые машины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске на автобусный маршрут № 96 выйдут новые машины. Они будут курсировать от остановки Цветущая Плющиха до улицы Саввы Кожевникова. В мэрии города рассказали, с чем связаны такие перемены.

— Это связано с расторжением договора об организации регулярных перевозок с перевозчиком, ранее обслуживавшим этот муниципальный автобусный маршрут, — пояснили в муниципалитете.

Новые автобусы будут оборудованы двигателями на газомоторном топливе, у них будет низкий пол и аппарель, а также бескондукторная система оплаты проезда, камеры видеонаблюдения и кондиционер салоны и кабины водителя.

Ходить автобусы начнут уже 27 числа.

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