В Новосибирске воровку-рецидивистку хозтоваров поймали на 65 краже

Женщину поймали на 65 краже, когда она пыталась спрятать в сумку резиновые перчатки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске поймали воровку хозтоваров. Женщина в одном и том же магазине совершила 64 кражи на сумму более 15 тысяч рублей. На 65 краже, когда сибирячка пытались стащить резиновые перчатки, ее поймали.

— Этой женщине лет за сорок, выглядит вполне прилично, по крайней мере, увидев её, я никогда бы не подумал, что она воровка и тем более рецидивистка, — поделился старший 78-го экипажа ГБР «ГВАРДИИ» Владимир.

Женщина совершила 64 кражи, однако ущерб магазину причинила небольшой — всего 15 тысяч рублей. Все дело в том, что сибирячка воровала по мелочи: губки для посуды, куски мыла, лампочки.

— В присутствии бойцов ГБР по требованию администрации магазина она оплатила весь причиненный ущерб одним платежом банковской карты и была отпущена, — добавили в АБ «ГВАРДИЯ».

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