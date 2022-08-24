Женщины лазили в мусорном баке. Фото: скриншот из видео

Новосибирцев возмутили женщины, шарившиеся в мусорных баках. Парочку, которая копошилась в помойке, горожане заметили на одной из улиц в Первомайском районе.

- Этих женщин видят здесь не первый раз. Они осматривают мусорные баки и залазят в них. Один раз даже сушилку оттуда вытащили и унесли, - рассказал КП-Новосибирск житель одного из домов.

На кадрах видно, что две женщины что-то упорно искали. В этот раз, видимо не найдя достойной добычи, парочка удалилась.

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