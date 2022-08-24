Синоптики дали уточненный прогноз погоды на 1 сентября 2022 года в Новосибирске. Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики дали уточненный прогноз погоды на 1 сентября 2022 года в Новосибирске. Ранее в первый день осени сибирякам обещали похолодание, а сейчас большинство метеорологических сервисов наоборот порадовали новостями о потеплении.

— 1 сентября в Новосибирской области днем воздух может прогреться до +29 градусов, ночью — до +17. Ожидается переменная облачность, ветер будет дуть со средней скоростью 1-3 метра в секунду, — сообщает сервис Gismeteo.

Яндекс. Погода обещает сибирякам в День знаний более прохладную погоду. Температуру воздуха до +19…+21 градуса днем, до +13…+17 ночью.

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