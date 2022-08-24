В Барнауле водители придумали новую незаконную схему объезда пробок в час пик

Новую схему объезда пробок в час пик придумали водители из Барнаула. Фото: Екатерина СМОЛИХИНА

Новую схему объезда пробок в час пик придумали водители из Барнаула. Однако она оказалась незаконной, пишет Amic.

− В районе пересечения проспекта Строителей и Павловского тракта водители выезжают со второй Строительной улицы на проспект Строителей, пересекая два потока сразу, − отметили в публикации.

В местном ГИБДД узнали об этой схеме и пригрозили штрафами. Ведь поворачивать налево со второй Строительной улицы запрещено. Проезд там разрешен только направо, о чем говорит дорожный знак.

Но, желая как можно скорее добраться до нужного места, водители нарушают ПДД. Тем, кого поймают, грозит штраф от тысячи до полутора тысяч рублей.

В Госавтоинспекции сообщили, что на том участке регулярно дежурят инспекторы.

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