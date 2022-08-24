В Новосибирске на трамвайных рельсах застряли два автомобиля

Два автомобиля застряли на трамвайных рельсах в Новосибирске. Фото: предоставлены Олегом
В среду, 24 августа, два автомобиля застряли на трамвайных рельсах в Новосибирске. Об этом в группе «АСТ-54» рассказал местный житель по имени Олег.
По словам новосибирца, все произошло на улице Мира в Кировском районе.
− За 15 минут на рельсах повисло как минимум два автомобиля, − отметил Олег.
По всей видимости, их водители хотели объехать другие машины, но не рассчитали возможности своих авто. Это затруднило движения трамваев.
В комментариях пользователи Сети выразили свое возмущение из-за действий водителей.
− Из-за этих умников люди не могут уехать домой нормально. Ждут трамвай, а его нет, − высказалась одна из местных жительниц.
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