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Общество24 августа 2022 12:07

В Новосибирске на трамвайных рельсах застряли два автомобиля

По всей видимости, их водители хотели объехать другие машины
Анастасия ХРОМЫХ
Два автомобиля застряли на трамвайных рельсах в Новосибирске. Фото: предоставлены Олегом

Два автомобиля застряли на трамвайных рельсах в Новосибирске. Фото: предоставлены Олегом

В среду, 24 августа, два автомобиля застряли на трамвайных рельсах в Новосибирске. Об этом в группе «АСТ-54» рассказал местный житель по имени Олег.

По словам новосибирца, все произошло на улице Мира в Кировском районе.

− За 15 минут на рельсах повисло как минимум два автомобиля, − отметил Олег.

По всей видимости, их водители хотели объехать другие машины, но не рассчитали возможности своих авто. Это затруднило движения трамваев.

В комментариях пользователи Сети выразили свое возмущение из-за действий водителей.

− Из-за этих умников люди не могут уехать домой нормально. Ждут трамвай, а его нет, − высказалась одна из местных жительниц.

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