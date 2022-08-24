Новосибирцы вызвали полицию из-за плачущего в соседней квартире ребенка

Полицию вызвала соседка, услышав детский плач. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске 4-летняя девочка осталась одна в запертой квартире. Полицию вызвала соседка, услышав детский плач. Она же и открыла дубликатом ключа дверь квартиры сотрудникам МВД и медикам, прибывшим на вызов. Произошел инцидент во вторник, 23 августа, в доме по улице Римского-Корсакова.

— Ребенок был напуган и пояснил, что мама ушла. Девочку доставили в отделение, а сотрудники ПДН установили ее личность и личность законного представителя ребенка — матери. В настоящее время устанавливаются обстоятельства оставления ребенка без присмотра. Девочка передана матери, — рассказали в региональном МВД.

Полицейские опросили мать и составили на нее протокол о неисполнении родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. В ближайшее время с семьей проведут профилактическую работу.

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