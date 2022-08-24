В Новосибирске ГИБДД ищет водителя «Тойоты», в багажнике которой прокатился парень

ГИБДД ищет водителя «Тойоты», в багажнике которой прокатился парень в Новосибирске. Фото: кадр из видео / АСТ-54

Водителя «Тойоты», в багажнике которой прокатился парень в черной балаклаве, ищут в Новосибирске. Об этом сообщили в Госавтоинспекции НСО.

Напомним, публикация появилась в группе «АСТ-54» во вторник, 23 августа. Автомобиль марки Toyota Cresta катался по центру города ночью. Все бы ничего, но в багажнике сидел молодой человек.

− Экипажи ГИБДД ориентированы на установление личности водителя. Его привлекут к административной ответственности, − сообщили в ГИБДД.

Согласно пункту первому статьи 12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки людей», водитель может получить штраф в размере 500 рублей.

В Госавтоинспекции добавили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске парень в черной балаклаве прокатился в багажнике «Тойоты».

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