Новые мастерские открылись в новосибирском колледже по нацпроекту

В новосибирском колледже открылись новые мастерские. Фото: Правительство НСО

В Новосибирской области расширены возможности подготовки IT-специалистов для активизации процессов технологических изменений в практике работы предприятий и организаций — новые мастерские «Сетевое и системное администрирование» и «Программные решения для бизнеса» открыты 24 августа в Новосибирском политехническом колледже в рамках реализации национального проекта «Образование».

В открытии принял участие заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, в частности, он подчеркнул, что Правительство региона активно содействует процессам цифровизации, оказывая поддержку и IT-компаниям и образовательным организациям, реализующим программы подготовки IT-специалистов.

— Принято решение с сентября 2023 года увеличить количество бюджетных мест в колледжах региона на IT-специальности, как минимум на 250 мест к 500 мест. Мастерские, которые открыты сегодня в политехническом колледже, оснащены в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» для обеспечения качественной подготовки конкурентоспособных специалистов по наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования для стратегических отраслей экономики региона. Всего в 2022 году в регионе будет открыто 12 мастерских, по самым разнообразным отраслям — от хлебопечения до промышленной робототехники, на эти цели направлено порядка 60 миллионов рублей, — отметил Сергей Нелюбов.

Напомним, что система среднего профессионального образования Новосибирской области активно работает с работодателями в различных отраслях — таких предприятий партнеров более 350, функционирует 17 отраслевых Советов и несколько образовательных кластеров.

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