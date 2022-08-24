Новую партию гуманитарной помощи отправят из Новосибирской области в Донбасс

Первая партия гуманитарки ушла 10 августа. Фото: правительство НСО
Из Новосибирской области в Донбасс отправили новую партию гуманитарной помощи. Груз объемом в 80 кубометров уйдет в подшефный Беловодский район ЛНР в среду, 23 августа.
— В помощь социальным работникам Беловодского района были собраны медоборудование, одежда, постельные принадлежности и канцтовары, которые будут использованы в работе с местными при оказании соцуслуг, — сообщили в региональном правительстве.
В Беловодский район ушла уже вторая партия груза. Первая отправилась 10 августа и уже достигла адресата. Там находилась одежда и обувь, технические средства реабилитации,
медпрепараты и расходные материалы для них, а также компьютерная техника и бытовые приборы.
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