19-летний новосибирец избил друга из-за долга

Пострадавший обратился в больницу только через 10 дней. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске 19-летний парень избил своего друга одногодку из-за долга. Произошла драка 13 августа, но пострадавший обратился в больницу только через десять дней. Врачи диагностировали у него черпни-мозговую травму и ушиб мозга.

— 13 августа 19-летний потерпевший и подозреваемый отдыхали в одном из развлекательных заведений города. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора из-за долга. Выяснять отношение молодые люди вышли на улицу. В ходе драки подозреваемый толкнул потерпевшего и тот, упав, сильно ударился головой, — рассказали в региональном МВД.

Дело возбудили по статье за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

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