Игры котят манула из Новосибирского зоопарка попали на видео

Подросшие манулята резвятся в вольере. Фото: стоп-кадры из видео Анны Новиковой

В Новосибирском зоопарке имени Шило сняли игры котят манула Мии. Ролик на своем Ютуб-канале выложила постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

Малыши занимались своими делами – один сидел у клетки, внимательно наблюдая за тем, что происходит по ту сторону, второй карабкался на дерево, третий носился по вольеру.

В это время мама-манул лежала на крыше домика, наслаждаясь минутами спокойствия. Ведь раньше манулята не давали ей покоя. Котята охотились за хвостом Мии и забирались ей на голову.

Сейчас пушистики стали более самостоятельными и уже покоряют новые вершины.

− А как они по деревьям лазают! – отметила Анна Новикова.

Действительно, на ролике видно, что манулята забрались на самый верх. Немного неуклюжие движения малышей умилили гостей зоопарка.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирском зоопарке подросшие котята манулов не дают покоя своей маме.

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