Под Новосибирском Toyota сбила 27-летнего мотоциклиста

Пострадавшего мотоциклиста доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В Коченевском районе Новосибирской области Toyota Camry сбила 27-летнего мотоциклиста. Произошло ДТП днем в среду, 23 августа.

— 41-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Camry двигался со стороны Новосибирска в р.п. Колывань. На 28 километре автодороги при повороте налево он столкнулся с мотоциклом Yamaha, который двигался в попутном направлении, — рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал 27-летний мотоциклист. Его с различными травмами доставили в больницу.

Напомним, что это не единственная авария с мотоциклом, произошедшая за минувшие сутки. Так, на улице Кирова насмерть разбились девушка и парень, врезавшись на мопеде в легковушку. Еще одна похожая авария произошла в центре города. Там сразу два мотоцикла столкнулись с минивэном. Один из мотоциклистов не выжил.

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