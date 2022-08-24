В Новосибирске стартует традиционный праздник День соседей

Фото предоставлено Управлением общественных связей мэрии.

В Новосибирской области организации ТОС готовятся к Дню соседей. Во дворах вновь звучит музыка, на площадках выставляют столы с различными яствами. Угощение, кстати, готовят сами жители: и пирожки, и печенье, и чай, и блины. А самые воодушевленные новосибирцы наряжаются в русские народные костюмы, вооружаются музыкальными инструментами, например гармонью или гитарой, и поют все вместе песни. Так жители объединяются и отмечают славный праздник.

- Лейтмотивом акции станет городская акция по созданию общественного пространства Новосибирска, посвященная присвоению звания «Город трудовой доблести». В трудные для всей страны времена жители города прославили Новосибирск своим доблестным трудом, и сейчас активисты ТОС продолжают эстафету славных трудовых дел, реализуя свои инициативы и внося вклад в создание комфорта в городе, - рассказали КП-Новосибирск в управлении общественных связей мэрии Новосибирска.

Фото предоставлено Управлением общественных связей мэрии.

Публикуем время и места, где будут отмечать День соседей.

25 августа в 18.00

ТОС «Калинка» Калининского района, ул. Свечникова, 4

26 августа в 15.00

ТОС «Первомайский» Первомайского района, ул. Героев Революции, 29

27 августа в 12.00

ТОС «Башня» Ленинского района, ул. Ватутина, 33 и 34

27 августа в 18.00

ТОС «Телевизионный» Кировского района, 3-й пер. Костычева