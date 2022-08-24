В Новосибирске случился транспортный коллапс на улице Сибиряков-Гвардейцев

На улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске образовалась серьезная пробка. Фото: Виктория САЛИКОВА

В среду, 24 августа, транспорт встал в серьезную пробку на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Немировича-Данченко. Об этом пишет «Горсайт».

Как ранее сообщили в мэрии, проезжую часть там сузили на 8 метров из-за работ на теплотрассе. Это и послужило причиной образования транспортного коллапса.

Чтобы не опоздать на работу, новосибирцам приходилось идти пешком.

− Движение стоит. Все выгружают пассажиров, они идут пешком с самой площади Кирова, − цитирует «Горсайт» одну из своих читательниц.

Суть в том, что на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев огородили большой участок. В итоге четыре полосы движения превратились в одну. Это образовало эффект бутылочного горлышка. Работы на теплотрассе сильно осложнили движение на перекрестке.

Как рассказали в СГК, там меняют поврежденный участок магистрального трубопровода.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на 8 метров сузили улицу Сибиряков-Гвардейцев.

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