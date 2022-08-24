«Тело висело на дереве»: очевидцы рассказали, как нашли мертвеца рядом с заброшенным лагерем в Нижней Ельцовке

Очевидцы рассказали, как нашли мёртвого висящего мужчину у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Стало известно, как нашли труп мужчины у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке. Жуткая картина предстала перед глазами случайного прохожего. Гуляя в лесу, он заметил там мертвеца.
– Тело висело на дереве за одним из заброшенных зданий лагеря. Сразу же вызвали полицию, – рассказали корреспондентам КП-Новосибирск очевидцы.
По словам сибиряков, покойнику на вид 40-45 лет. Одет был в тёмно-синее трико.
Обстоятельства гибели человека устанавливают следователи.
– По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, – сообщали «Комсомолке» в СК РФ по НСО.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер