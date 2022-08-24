«Тело висело на дереве»: очевидцы рассказали, как нашли мертвеца рядом с заброшенным лагерем в Нижней Ельцовке

Очевидцы рассказали, как нашли мёртвого висящего мужчину у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке. Фото: Иван ВИСЛОВ

Стало известно, как нашли труп мужчины у заброшенного лагеря в Нижней Ельцовке. Жуткая картина предстала перед глазами случайного прохожего. Гуляя в лесу, он заметил там мертвеца.

– Тело висело на дереве за одним из заброшенных зданий лагеря. Сразу же вызвали полицию, – рассказали корреспондентам КП-Новосибирск очевидцы.

По словам сибиряков, покойнику на вид 40-45 лет. Одет был в тёмно-синее трико.

Обстоятельства гибели человека устанавливают следователи.

– По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, – сообщали «Комсомолке» в СК РФ по НСО.

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