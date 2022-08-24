В Бердске на Дне города выступит певец Дмитрий Колдун. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бердске на Дне города споёт звезда «Евровидения» Дмитрий Колдун. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Отделе культуры города.

– Дмитрий Колдун приедет и выступит на празднике в честь Дня города 3 сентября, – пояснили в учреждении.

Известно, что споёт Колдун на площади Горького. Начнется выступление в 21:00. Вход на концерт будет свободным.

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