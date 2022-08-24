Правопорядок в жилых кварталах обеспечен

Фото предоставлено Агенством Безопасности ГВАРДИЯ.

21 августа в 17.19 в дежурную часть Агентства позвонил жилец дома № 27/3 по улице Кирова и пожаловался на бомжей, которые распивали спиртные напитки на лестничной площадке. Прибывшие по вызову бойцы 74-й группы быстрого реагирования обнаружили бродяг между 6-м и 7-м этажами дома и выпроводили их на улицу.

22 августа в 3.43 о том, что возле подъезда кто-то сильно шумит и не дает спать, оперативному дежурному ГВАРДИИ сообщила жительница дома № 22/1 по улице Петухова. Для реагирования на это ЧП к месту вызова была направлена ГБР-76. Бойцы выяснили, что ночной покой жильцов нарушала компания молодежи, устроившая возле подъезда драку. Дравшиеся хулиганы разбежались сразу, как только заметили подъезжающую машину охраны.

23 августа в 3.55 возле того же дома на улице Петухова снова раздались крики, мешающие ночному отдыху жильцов многоэтажки. И вновь кто-то из бдительных соседей позвонил в ГВАРДИЮ. Бойцы ГБР, прибывшие на вызов, обнаружили источник шума. Им оказались мужчина и женщина, находившиеся в нетрезвом состоянии и выяснявшие между собой отношения. «Гвардейцы» попросили их успокоиться и прекратить шуметь, что те и сделали.