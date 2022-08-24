В Новосибирске на 8 метров сузили улицу Сибиряков-Гвардейцев

Улицу Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске сузили на 8 метров.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске проезжую часть улицы Сибиряков-Гвардейцев сузили на 8 метров. Об этом сообщили в мэрии.
Сужение также затронуло перекресток в районе здания № 106 на улице Немировича-Данченко.
Ограничения движения на этих участках действуют с 23 августа по 6 сентября.
− Причина в проведении работ на теплотрассе, − объяснили в мэрии.
Водителей призвали быть максимально внимательными и осторожными.
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