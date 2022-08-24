В Новосибирске спасают енотовидную собаку, которую полуживой нашли в промзоне

Собака сейчас в больнице. Фото: предоставлено Маргаритой

В Новосибирске спасают енотовидную собаку. Ее полуживой нашли на Обьгэсе в промзоне.

- Муж увидел лежащее животное. У него были повреждены лапы, и шла кровь изо рта. Он привез его домой. После мы уже отвезли животное в больницу, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита, жена нашедшего.

Сейчас собака под наблюдением врачей. Её обследовали. Однако точного диагноза пока нет. Стоимость одного дня в клинике – 2800 рублей.

- Мы сейчас собираем деньги у неравнодушных и ткх, кто хочет помочь животному. Лечение продлится еще 7-8 дней. После надеемся найти этому малышу новых хозяев, - говорит женщина.

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