В Новосибирске запретят ночную парковку у «Локомотив-Арены»

Ночную парковку у «Локомотив-Арены» в Новосибирске запретят. Фото: правительство НСО

Новосибирцам запретят оставлять свои автомобили на ночь у «Локомотив-Арены». Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Ограничение стоянки в ночное время на улице Ипподромской введут с 5 сентября.

− На парковках, расположенных под путепроводом по улице Ипподромской, установят дорожные знаки «Зона с ограничением стоянки» и «Работают эвакуаторы», − отметили в мэрии.

Ограничения будут действовать с 11 часов вечера до 6 часов утра. Их устанавливают для того, чтобы исключить долговременное хранение машин во время уборки территории.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber