В Новосибирске 21-летней девушке, потратившей 589 рублей с чужой карты, грозит срок до 6 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске 21-летней девушке, которая отоварилась на чужую карточку, грозит срок и крупный штраф. Нажива сибирячки была небольшой – всего 589 рублей. Обвинительное заключение в отношении неё утвердили в прокуратуре Новосибирской области.

– Девушку обвиняют по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета». Санкции статьи предусматривают срок до 6 лет вместе с крупным штрафом либо без такового, – уточнили в прокуратуре.

Известно, что в июне 2021 года девушка нашла чужую карточку в Центральном районе города. В тот же день она закупилась на неё в нескольких магазинах, потратив 589 рублей.

Примечательно, что характеристика у девушки положительная. Плюс работает она в социально-значимой сфере. Однако за шопинг на чужие деньги ей всё же придётся ответить в Центральном районном суде.

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