КП-Новосибирск признана самым цитируемым медиаресурсом Новосибирской области

Популярность КП-Новосибирск растет в течение уже нескольких лет. Фото: Ева ЛЮТОВА

Авторитетный сервис «Медиалогия» подтвердил лидерство КП-Новосибирск. По итогам второго квартала 2022 года – это самый цитируемый медиаресурс Новосибирской области. Это значит, другие СМИ, сообщая своим аудиториям новости, чаще всего заимствуют их именно у новосибирского издания «Комсомольской правды».

Кстати, популярность КП-Новосибирск растет в течение уже нескольких лет. Во время прежнего подсчета, издание было на втором месте. Теперь – безусловный лидер.

Рейтинг «Медиалогии».

- Этот рейтинг подтверждает, что «Комсомольская правда» в Новосибирске - главная и первая по эксклюзивным новостям. Мы написали, коллеги из других СМИ – процитировали. И нас можно цитировать. Ведь мы отвечаем за свои слова, - говорит главный редактор КП-Новосибирск Виктория Минаева. – Знаю, что редактора некоторых других новосибирских СМИ активно обсуждают борьбу за пьедестал почета в «Медиалогии». Но при этом обсуждают борьбу за второе место. То есть считают почетным встать следом за «Комсомолкой».

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