Под Новосибирском фура улетела в кювет после столкновения с легковушкой

Фура улетела в кювет после столкновения с легковушкой на Северном объезде. Фото: АСТ-54
В среду, 24 августа, под Новосибирском произошло ДТП с участием фуры и легковушки. После столкновения большегруз оказался в кювете, рассказали в группе «АСТ-54».
Машины столкнулись на Северном объезде.
− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в паблике.
Судя по фото, фура опрокинулась на бок. Что послужило причиной аварии – неизвестно.
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