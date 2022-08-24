Под Новосибирском фура улетела в кювет после столкновения с легковушкой

Фура улетела в кювет после столкновения с легковушкой на Северном объезде. Фото: АСТ-54

В среду, 24 августа, под Новосибирском произошло ДТП с участием фуры и легковушки. После столкновения большегруз оказался в кювете, рассказали в группе «АСТ-54».

Машины столкнулись на Северном объезде.

− Информации о пострадавших не поступало, − отметили в паблике.

Судя по фото, фура опрокинулась на бок. Что послужило причиной аварии – неизвестно.

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