Руководитель АО «Северный Лесхоз» предстанет перед судом за поджог леса под Новосибирском.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области будут судить руководителя АО «Северный Лесхоз». Обвиняют его в поджоге леса. Крупный пожар произошел в апреле 2022 года.
– У обвиняемого были обязательства по охране леса Северного лесничества. Однако он пренебрёг ими и сжёг сухую траву вдоль минерализованной полосы. Он не контролировал распространение огня, покинул участок горения. Тем самым руководитель предприятия допустил распространение пламени на лесные сосны. Огонь деревья уничтожил, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Сгорели сосны на 70 гектарах. Ущерб, который нанес обвиняемый Минприроды и экологии региона составил свыше 1,2 миллиона рублей. Ведомства предъявило к мужчине иск на сумму более 6,1 млн рублей.
Во время расследования имущество обвиняемого на сумму 200 тысяч рублей арестовали.
Дело поджигателя рассмотрит мировой судья Северного района.
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