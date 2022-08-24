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Общество24 августа 2022 5:54

Руководитель АО «Северный Лесхоз» предстанет перед судом за поджог леса под Новосибирском

Он нанес ущерб Минприроды на сумму свыше миллиона рублей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Руководитель АО «Северный Лесхоз» предстанет перед судом за поджог леса под Новосибирском.

Руководитель АО «Северный Лесхоз» предстанет перед судом за поджог леса под Новосибирском.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области будут судить руководителя АО «Северный Лесхоз». Обвиняют его в поджоге леса. Крупный пожар произошел в апреле 2022 года.

– У обвиняемого были обязательства по охране леса Северного лесничества. Однако он пренебрёг ими и сжёг сухую траву вдоль минерализованной полосы. Он не контролировал распространение огня, покинул участок горения. Тем самым руководитель предприятия допустил распространение пламени на лесные сосны. Огонь деревья уничтожил, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Сгорели сосны на 70 гектарах. Ущерб, который нанес обвиняемый Минприроды и экологии региона составил свыше 1,2 миллиона рублей. Ведомства предъявило к мужчине иск на сумму более 6,1 млн рублей.

Во время расследования имущество обвиняемого на сумму 200 тысяч рублей арестовали.

Дело поджигателя рассмотрит мировой судья Северного района.

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