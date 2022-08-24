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Происшествия24 августа 2022 4:45

В Новосибирске рядом с бывший лагерем «Юный медик» в Нижней Ельцовке нашли мёртвого мужчину

Следователи устанавливают обстоятельства гибели человека
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске рядом с бывший лагерем «Юный медик» в Нижней Ельцовке нашли мёртвого мужчину.

В Новосибирске рядом с бывший лагерем «Юный медик» в Нижней Ельцовке нашли мёртвого мужчину.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске в лесу рядом с бывшим лагерем «Юный медик» в Нижней Ельцовке нашли труп мужчины. Очевидцы вызвали на место полицию.

– По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.

Что стало причиной смерти человека, установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи разбираются в случившемся.

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