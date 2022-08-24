В Новосибирске рядом с бывший лагерем «Юный медик» в Нижней Ельцовке нашли мёртвого мужчину.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в лесу рядом с бывшим лагерем «Юный медик» в Нижней Ельцовке нашли труп мужчины. Очевидцы вызвали на место полицию.
– По факту обнаружения тела проводится доследственная проверка, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Что стало причиной смерти человека, установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи разбираются в случившемся.
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