В Новосибирске осудили директора УК за падение глыбы льда на 51-летнюю сибирячку

Ольга получила серьезную травму. Фото: АСТ-54 // предоставлено Ольгой УЛЬЯНОВОЙ.

В Новосибирске директору УК «Соцгород» вынесли приговор за падение глыбы льда на 51-летнюю сибирячку. ЧП произошло днем 31 марта 2022 года у дома на улице Карла Маркса,12.

- Директору УК назначили 1 год ограничения свободы. Подсудимый признал вину, сказал, что извлек урок и больше такого не допустит. Он готов выплатить 100 тысяч рублей компенсации потерпевшей, однако иск будет будет рассмотрен в гражданском процессе. Суд назначил один год ограничения свободы, - сообщил КП-Новосибирск старший помощник прокурора Ленинского района Сергей Лукьянов.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, в роковой день женщина свернула во двор, и на углу дома на нее рухнула глыба льда. Она проломила ей голову. Скорую вызвали очевидцы. В больнице женщине диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб головы, ссадины и рассечение черепа.

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