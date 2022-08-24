Новая цифровая реальность: «Ростелеком» рассказал о современных технологиях на форуме «Технопром» в Новосибирске

Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

«Технопром» является крупнейшим технологическим мероприятием России. Организаторы форума - Правительство РФ, правительство Новосибирской области, Министерство науки и высшего образования РФ, Сибирское отделение Российской академии наук. Главной темой для обсуждения на «Технопроме» в этом году стал технологический суверенитет и устойчивое развитие России.

- Мы видим, что форум развивается в серьезной динамике. Рассчитываю, что результатом станет перечень конкретных инициатив и проектов, которые укрепят экономику страны и обеспечат ее научно-технологическое развитие, - отметил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отдельное внимание на форуме «Ростелеком» уделил работе аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Благодаря этой цифровой платформев регионах улучшается координация служб и ведомств при чрезвычайных ситуациях. Комплекс помогает собирать данные из разных источников, просматривать информацию для предупреждения происшествий, а также координировать работу по ликвидации последствий ЧС.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». Фото: предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

- Ядром «Безопасного города» можно назвать платформу интеллектуального видеонаблюдения, которая позволяет не только распознавать людей или объекты. Система помогает анализировать происходящие события и делать на этой основе прогнозы, чтобы перейти от реагирования на свершившиеся события к их предупреждению. “Ростелеком” уже подключил к платформе более 350 тысяч камер в регионах России, с которых в год обрабатывается 3 млрд часов видео, - отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - Все это помогает оперативным службам круглосуточно контролировать важные объекты, благодаря чему жизнь в городах становится более безопасной.