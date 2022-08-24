Синоптики пообещали заморозки до -3 в Новосибирской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики прогнозируют в Новосибирской области заморозки до -3 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По данным Вильфанда, заморозки спровоцирует холодный воздух, который нагрянет в Сибирь с Северного ледовитого океана. Заморозки грядут не только в Новосибирской области. Существенно похолодает в Алтайском и Забайкальском краях, Хакасии, Кузбассе, а также в Томской и Иркутской областях.

Синоптики Западно-сибирского гидрометцентра прогнозируют понижение температуры до -1 по ночам в приземном слое в ближайшие дни.

Днем же в Новосибирской области будет пока по-летнему тепло – +22, местами +27 градусов.

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