В посёлке Ложок под Новосибирском вспыхнула двухэтажная дача.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ночью 23 августа в поселке Ложок под Новосибирском загорелась двухэтажная деревянная дача. Пламя полностью охватило дом. Была угроза перехода огня на соседние участки. На месте ЧП работали пожарные.
– Дача загорелась в садовом обществе «Нива». Когда пожарные прибыли на место, дачный дом был полностью в огне. Локализовали возгорание за 15 минут. Еще 12 минут ушло на ликвидацию открытого горения, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Пожарные не допустили перехода огня на другие участки. В результате ЧП пламя повредило дачу на площади 54 квадратных метра.
Хозяева были на месте. Они не пострадали.
Что стало причиной крупного пожара, установят дознаватели МЧС.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер