В посёлке Ложок под Новосибирском вспыхнула двухэтажная дача. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ночью 23 августа в поселке Ложок под Новосибирском загорелась двухэтажная деревянная дача. Пламя полностью охватило дом. Была угроза перехода огня на соседние участки. На месте ЧП работали пожарные.

– Дача загорелась в садовом обществе «Нива». Когда пожарные прибыли на место, дачный дом был полностью в огне. Локализовали возгорание за 15 минут. Еще 12 минут ушло на ликвидацию открытого горения, – уточнили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Пожарные не допустили перехода огня на другие участки. В результате ЧП пламя повредило дачу на площади 54 квадратных метра.

Хозяева были на месте. Они не пострадали.

Что стало причиной крупного пожара, установят дознаватели МЧС.

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