Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыНедвижимость НовосибирскаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2022 2:34

В Новосибирске в запертой квартире нашли плачущую 4-летнюю девочку

Ребенка передали бригаде медиков
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске в запертой квартире нашли плачущую 4-летнюю девочку. Фото: МАСС.

В Новосибирске в запертой квартире нашли плачущую 4-летнюю девочку. Фото: МАСС.

В Новосибирске жильцы дома на улице Римского-Корсакова услышали плач ребёнка в запертой квартире. Они вызвали на место спасателей.

– Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили девочку 2018 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

Ребёнка передали инспектору ПДН и бригаде медиков. Почему малышка осталась одна в закрытой квартире, и где все это время были её родители, предстоит выяснить ответственным службам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber