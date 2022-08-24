В Новосибирске в запертой квартире нашли плачущую 4-летнюю девочку. Фото: МАСС.

В Новосибирске жильцы дома на улице Римского-Корсакова услышали плач ребёнка в запертой квартире. Они вызвали на место спасателей.

– Специалисты обеспечили доступ в помещение. В квартире обнаружили девочку 2018 года рождения, – говорится в сводке МАСС.

Ребёнка передали инспектору ПДН и бригаде медиков. Почему малышка осталась одна в закрытой квартире, и где все это время были её родители, предстоит выяснить ответственным службам.

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