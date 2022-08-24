В Новосибирске на Красном проспекте спилили многолетние сосны. Фото: предоставлено читателями.

В Новосибирске у здания на Красном проспекте спилили многолетние сосны. Об этом КП-Новосибирск рассказали горожане. Деревья убрали 23 августа.

– На главной улице города владелец здания спилил многолетние сосны. Чем они мешали?! – негодуют новосибирцы.

По словам горожан, они поговорили с директором супермаркета, который находится в здании.

– Руководитель объяснила, что эту деятельность ведут не они, а арендодатель!

Горожане возмущены тем, что сосны спилили.

– У нас красивый исторический район города и нельзя на нем заниматься таким самоуправством, – уверены новосибирцы.

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