В Новосибирске на Красном проспекте спилили многолетние сосны. Фото: предоставлено читателями.
В Новосибирске у здания на Красном проспекте спилили многолетние сосны. Об этом КП-Новосибирск рассказали горожане. Деревья убрали 23 августа.
– На главной улице города владелец здания спилил многолетние сосны. Чем они мешали?! – негодуют новосибирцы.
По словам горожан, они поговорили с директором супермаркета, который находится в здании.
– Руководитель объяснила, что эту деятельность ведут не они, а арендодатель!
Горожане возмущены тем, что сосны спилили.
– У нас красивый исторический район города и нельзя на нем заниматься таким самоуправством, – уверены новосибирцы.
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