В Новосибирске иномарка сбила пенсионера, переходившего дорогу. Фото: "АСТ-54".
В среду, 24 августа, на улице Кропоткина в Новосибирске иномарка сбила пенсионера. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.
– ДТП произошло возле дома №112 к1. Компактный автомобиль Daihatsu Charade сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».
В каком состоянии пострадавший, пока неизвестно. В ГИБДД по городу аварию еще не прокомментировали.
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