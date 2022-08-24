В Новосибирске иномарка сбила пенсионера, переходившего дорогу. Фото: "АСТ-54".

В среду, 24 августа, на улице Кропоткина в Новосибирске иномарка сбила пенсионера. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

– ДТП произошло возле дома №112 к1. Компактный автомобиль Daihatsu Charade сбил пожилого мужчину, переходившего дорогу, – говорится в сообщении паблика «АСТ-54».

В каком состоянии пострадавший, пока неизвестно. В ГИБДД по городу аварию еще не прокомментировали.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber