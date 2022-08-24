Рассказываем про пробки в Новосибирске 24 августа 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пробки в Новосибирске 24 августа 2022 года: сложно проехать по Советскому шоссе. Также движение затруднено по улицам Троллейной и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

Сложно проехать по улицам Широкой, Станционной, площадям Труда и Райсовета. Затруднено движение по улицам Ватутина, Станиславского и Котовского.

На правобережье пробки сковали улицы Большевистскую, Никитина, Кирова и Добролюбова.

Уровень пробок на утро 24 августа 2022 года в Новосибирске достиг 4-х баллов.

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