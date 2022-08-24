В новосибирской мэрии подсчитали, сколько стоит собрать ребёнка в школу в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В мэрии Новосибирска назвали сумму, необходимую для сборов ребёнка в школу в 2022 году. Её на совещании озвучил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка Виталий Витухин.

Чиновник со ссылкой на информацию Росстата уточнил, что в 2022 году набор первоклассника в среднем по стране стоит для мальчиков 22 298 рублей, а для девочек – 26 838 рублей. Он включает в себя 9 наименований одежды. За год стоимость набора для мальчиков, согласно исследованию, выросла на 13%. А для девочек на 11,25%.

По словам Витухина, в Новосибирске выгоднее собирать детей в школу на ярмарках. Мониторинг показал, что цены там на 16 и 12% ниже в сравнении с розничными магазинами.

– Базовый набор первоклассника в Новосибирской области, включающий полный перечень товаров, для мальчиков составляет 24 975 рублей, а для девочек – 29 498 рублей. Стоимость базового набора на такой же перечень товаров в розничных магазинах Новосибирска составляет 19 417 рублей для мальчика и 21 440 рублей для девочек, – уточнил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка Виталий Витухин.

Базовый набор первоклассника на ярмарках будет стоить дешевле. Для мальчиков, по информации Витухина, его стоимость равна 16 310 рублей. Это на 16% ниже, если отовариваться в розничных магазинах. Стоимость набора для девочек на ярмарках составляет 18 867 рублей. То есть на 12% ниже, чем в магазинах.

Витухин отметил, что школьных товаров на рынке достаточно, чтобы обеспечить спрос в любой ценовой категории.

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