В Новосибирской области вырос спрос на специалистов-ремонтников оборудования

В Новосибирской области вырос спрос на специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области вырос спрос на специалистов по ремонту и обслуживанию оборудования. По сравнению с 2021 годом востребованность таких специалистов выросла на 38%.

— Чаще всего такие сотрудники востребованы в автобизнесе (10% от всех подобных вакансий), розничной торговле (8%), а также высок спрос на специалистов по промышленному оборудованию, технике, станкам и комплектующим (7%), — сообщают аналитики сервиса hh. ru.

Средняя предлагаемая зарплата для мастеров по ремонту в Новосибирской области составила в этом году 57, 5 тысяч рублей. Это на 11% больше средней зарплаты в регионе. Больше всего в нашем регионе среди специалистов такого толка получают мастера цеха по ремонту горной колесной техники — до 245 тысяч рублей до вычета налогов. Однако, эта вакансия предполагает работу вахтовым методом в Сахалинской области.

В топ-3 по уровню зарплаты также входят вакансии механика, с вахтаой в республике Саха (Якутия) — до 218 000 рублей на руки, мастер по ремонту холодильников (ученик) — от 100 000 до 150 000 рублей на руки и мастер участка ремонта сетей и оборудования, с вахтой в ЯНАО — от 140 000 рублей на руки.

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