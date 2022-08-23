В горах Алтая в августе выпал первый снег

В конце августа в горах Алтая выпал первый снег. Фото: amic.ru
В конце августа в горах Алтая выпал первый снег. Об этом массово начали писать туристы в соцсетях, которые не упустили шанс устроить себе эффектную фотосессию на природе.
Теперь на Алтае воцарились по-настоящему зимние виды. Фото: amic.ru
— В горах Алтая выпал первый снег! Мы играли в снежки, лепили снеговиков, было очень весело! И этот снег уже не растает, — цитирует издание amic. ru туристку из Красноярска Жанна Тади.
Туристы устроили фотосессию с первым снегом. Фото: amic.ru
Большинство туристов рады первому снегу и сказочной атмосфере, но находились и те, кто жалел об испорченным отдыхе.
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