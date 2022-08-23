Новосибирский зоопарк начал принимать излишки урожая для животных

В Новосибирском зоопарке начали принимать излишки овощей для животных. Фото: Виктор Шпаков\ vk.com/novosibirsk_zoo

В Новосибирском зоопарке начали принимать излишки овощей для животных. Дачники могут принести плоды, которые не пошли у них в ход, чтобы они послужили лакомством для обитателей зверинца.

— Мы понимаем, сколько труда вложено в такой урожай, и благодарны каждому, кто решил поделиться с животными. Сезонные овощи и фрукты полезны всем. Даже хищникам мы даем немного растительного корма. Ежедневно всё, что зоопарк получает от садоводов, распределяется между животными. Часть овощей и фруктов подается им в свежем виде, часть закладывается на хранение, — пояснили в зоопарке.

Контейнер для сбора урожая установлен у главного входа в зоопарк. Сотрудники готовы принимать овощи, фрукты и зелень. Однако убедительно просят дачников приносить только свежий урожай — прошлогодние продукты не годятся в пищу животным. Уточнить детали акции можно по телефону 227-36-32.

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