На строительство кампуса НГУ было направлено 6 миллиардов рублей

В Новосибирске продолжается строительство нового кампуса НГУ. Фото: Правительство НСО
В Новосибирске продолжается строительство нового кампуса НГУ. Ход работ проверил зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
— Из федерального бюджета на эту стройку направлено почти 6 миллиардов рублей. Мы отмечаем хорошие темпы строительства, все идет в графике, — отметил Дмитрий Чернышенко.
Сейчас на площадке идет возведение объектов первой очереди — это учебный и досуговый центры, комплекс общежитий на 690 мест. Завершить строительство комплекса планируется не позднее 2024 года.
Напомним, сейчас в Новосибирской области идет строительство еще одного крупного объекта — Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Он будет располагаться в наукограде Кольцово. Если исключить сложные научные термины, то главная задача этого объекта — выполнять роль огромного микроскопа. СКИФ планируют построить до конца 2023 года. Ожидается, что в конце 2024 в нем будут активны уже шесть станций.
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