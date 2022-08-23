В полиции прокомментировали инцидент с подростками, забравшимися на «Жигули»

В МВД прокомментировали инцидент с подростками, забравшимися на «Жигули». Фото: Иван ЛАЗАРЕВ

В МВД прокомментировали инцидент с подростками, забравшимися на «Жигули». Напомним, их заснял на видео житель дома на улице Учительская, 46 вечером во вторник, 23 августа. На кадрах ролика было видно, как группа молодых людей забиралась на крышу автомобиля, фотографируясь при этом, а также копались в капоте машины. Рядом при этом стояла машина ДПС.

— Данный автомобиль попал в ДТП на улице Александра Невского. «Жигули» столкнулись с трамваем. Как выяснилось позже, за рулем находился 17-летний подросток без прав. После аварии машину убрали с проезжей части, и она оказалась примерно в этой местности, около дома на улице Учительской, — пояснили КП-Новосибирск в областном МВД. — Один из подростков, попавших в кадр, как раз был за рулем машины.

В полиции также отметили, что сам парень в аварии не пострадал, а вот машина после столкновения с трамваем оказалась повреждена. На место прибыл экипаж ДПС, был составлен протокол по статье 12. 7. КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем без прав». При этом не известно, был ли молодой человек владельцем авто. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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