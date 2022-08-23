В ГИБДД рассказали подробности ДТП с мотоциклом и минивэном в Новосибирске

24-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В ГИБДД рассказали подробности ДТП в центре Новосибирска. Напомним, вечером в соцсетях появилась информация о том, что вечером 23 августа на пересечении Красного проспекта и улице Сибревкома столкнулись мотоцикл и минивэн. Однако, как выяснилось позже, байкеров там было двое.

— В 20:56 на Красном проспекте столкнулись мотоцикл yamaha, под управлением 24-летнего водителя, мотоцикла Suzuki под управлением 28-летнего водителя и автомобиля Honda Odyssey за рулем которого был 53-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

24-летний молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

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