Психологи назвали апатию первым признаком подростковой депрессии

По словам психолога, при депрессии подростки перестают чем-либо интересоваться и забрасывают все, что ранее их увлекало. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Детский психолог Светлана Котова назвала апатию первым и главным признаком подростковой депрессии. Еще одним признаком по мнению эксперта является нежелание общаться с кем-либо: ни с друзьями, ни с родственниками.

— Как правило, отношения не только с родителями, но и в принципе со всем окружением начинают страдать. Практически ребенок изолируется или даже страдает от того, когда его принуждают куда-то идти или общаться. Просто нежелание общаться с кем-либо даже в школе или с нейтральными людьми, — объяснила Котова изданию NEWS.ru.

По словам психолога, при депрессии подростки перестают чем-либо интересоваться и забрасывают все, что ранее их увлекало. У них нарушается сон и питание.

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